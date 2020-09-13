Венецианский кинофестиваль. Главные лауреаты премии

Обладателем "Серебряного льва" стала лента "Жена шпиона" Киеши Куросава (Япония), специальный приз жюри получил фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского (Россия).

Лучшей актрисой признана британка Ванесса Кирби за роль в фильме "Части женщины" Фото: EPA

Главную награду Венецианского кинофестиваля – "Золотого льва" – получила американская картина "Земля кочевников" режиссера Хлоя Джао. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Главную роль в "Земле кочевников" сыграла обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд. По сюжету, ее героиня отправляется в путешествие по западу Америки на своем фургоне после того, как в родном городе произошел экономический кризис.

Обладателем "Серебряного льва" стала лента "Жена шпиона" Киеши Куросава (Япония), специальный приз жюри получил фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского (Россия). Гран-при конкурса – у "Нового порядка" Мишель Франко (Мексика и Франция).

Приз за лучшую мужскую роль получил итальянец Пьерфранческо Фавино, сыгравший в картине "Наш отец". Лучшей актрисой признана британка Ванесса Кирби за роль в фильме "Части женщины".

Приз за лучший сценарий получил Чайтанья Тамхане за фильм "Ученик", режиссером которого он является.

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актер Рухан Замани за роль в фильме "Солнечные дети" режиссера Маджида Маджиди.