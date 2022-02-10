Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список возглавил создатель трилогии "Властелин колец" Питер Джексон

Второе место занял американский музыкант Брюс Спрингстин ($435 мл), а на третьей строчке оказался американский рэпер рэпер Jay-Z ($340 млн).
В первую десятку самых высокооплачиваемых представителей шоу-бизнеса также вошл:
- американский актер Дуэйн (Скала) Джонсон ($270 млн);
- американский рэпер Канье Уэст ($235 млн);
- создатели мультсериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун (по $210 млн);
- американский музыкант Пол Саймон ($210 млн);
- американский актер Тайлер Перри ($165 млн);
- фронтмен американской группы OneRepublic Райан Теддер ($160 млн);
- американский музыкант Боб Дилан ($130 млн).
Самой высокооплачиваемой актрисой стала американская артистка Риз Уизерспун ($115 млн) – она занимает 12-е место в рейтинге.