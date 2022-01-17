Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд YouTube

Больше всего за год заработал канал MrBeast Фото: mrbeast / Instagram

На первом месте оказался ютубер MrBeast с заработком в $54 млн. Автор канала – 23-летний Джимми Дональдсон. В прошлом году количество просмотров его видео выросло в два раза – до 10 млрд и он впервые возглавил топ самых высокооплачиваемых блогеров. Его канал посвящен в основном трюкам и розыгрышам.

На втором месте – блогер Джейк Пол ($45 млн). Ранее он был одним из самых популярных ютуберов, пока его брат Логан не опубликовал в декабре 2017 года видео, снятое в японском лесу самоубийц (в ролике блогер показал тело повешенного человека). Скандал испортил репутацию обоих братьев. Сейчас Джейк Пол занимается боксом и его канал преимущественно посвящен этому виду спорта.

Замыкает тройку лидеров игровой блогер Markiplier ($38 млн). Forbes отмечает, что он успешно зарабатывает на продаже своего мерча (футболок, толстовок и других предметов, связанных с его каналом).

Остальные блогеры расположились в рейтинге следующим образом:

Rhett and Link (Ретт Джеймс МакЛафлин и Чарльз Линкольн Нил) – $30 млн. Дуэт американских комиков, ведущих собственное YouTube -шоу;

-шоу; Unspeakable (Натан Грэм) – $28,5 млн. Блогер, преимущественно снимающий о видеоигре Minecraft;

Nastya (Настя Родзинская) – $28 млн. Семилетняя россиянка с детским контентом;

Ryan's World (Райан Кенджи) – $27 млн. Десятилетний мальчик, который два года подряд возглавлял топ самых успешных ютуберов. Снимает обзоры игрушек и семейные блоги;

Dude Perfect (Кори и Коби Коттон, Гаррет Гилберт, Коди Джонс и Тайлер Тони) – $20 млн. Спортивно-комедийная группа, снимающая различные трюки;

Logan Paul (Логан Пол) – $18 млн. Как и брат Джейк, Пол он занялся боксом. Также он записывает подкасты и развлекательные видео;

Preston (Престон Арсемент) – $16 млн. 27-летний игровой блогер, обозревающий игру Minecraft.

В целом в 2021 году ютуберы заработали около $300 млн, что на 40% больше, чем годом ранее, в основном за счет увеличения просмотров на своих каналах YouTube и доходов от рекламы, которые они получают от этих видео.