Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд YouTube

На первом месте оказался ютубер MrBeast с заработком в $54 млн. Автор канала – 23-летний Джимми Дональдсон. В прошлом году количество просмотров его видео выросло в два раза – до 10 млрд и он впервые возглавил топ самых высокооплачиваемых блогеров. Его канал посвящен в основном трюкам и розыгрышам.
На втором месте – блогер Джейк Пол ($45 млн). Ранее он был одним из самых популярных ютуберов, пока его брат Логан не опубликовал в декабре 2017 года видео, снятое в японском лесу самоубийц (в ролике блогер показал тело повешенного человека). Скандал испортил репутацию обоих братьев. Сейчас Джейк Пол занимается боксом и его канал преимущественно посвящен этому виду спорта.
Замыкает тройку лидеров игровой блогер Markiplier ($38 млн). Forbes отмечает, что он успешно зарабатывает на продаже своего мерча (футболок, толстовок и других предметов, связанных с его каналом).
Остальные блогеры расположились в рейтинге следующим образом:
В целом в 2021 году ютуберы заработали около $300 млн, что на 40% больше, чем годом ранее, в основном за счет увеличения просмотров на своих каналах YouTube и доходов от рекламы, которые они получают от этих видео.
YouTube — видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео. В декабре прошлого года хостинг обнародовал статистику самых популярных видео в Украине. Среди них расследование об имуществе президента РФ Владимира Путина и интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским рэпером Моргенштерном.