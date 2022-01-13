Baby Shark Dance. Самый популярный ролик в YouTube набрал более 10 млрд просмотров

За два года ролик на YouTube посмотрели 2 млрд раз Фото: ЕРА

Клип, загруженный в июне 2016 года, на 13 января 2022 года посмотрели 10,002 млрд раз.

Отметку "Нравится" ролику ставили 32 млн раз.

Самым просматриваемым видео YouTube песенка Baby Shark Dance стала в 2021 году, попав 22 апреля в Книгу рекордов Гиннесса с 8 млрд просмотров.