  "Почему вы, шутивший над политиками, невосприимчивы к шуткам над собой?" Вопросы к Зеленскому от Гордона и другие популярные видео YouTube

№5. Лободу занесло

В топ-5 самых просматриваемых видео вторую неделю подряд держится новый клип украинской певицы, работающей в России, Светланы Лободы. Видео на песню "ЗанесLo" набрало больше 3,6 млн просмотров. "Белым инеем, занесло любовь мою сильную, занесло любовь мою дикую. Что ты сделал со мной?" – поет Лобода.

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Видео: LOBODA / YouTube

№4. Вопросы Гордона к Зеленскому

На четвертом месте самых популярных видео последних дней – видеообращение основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В 40-минутном видео журналист задал главе государства более 70 вопросов, которые накопились за два с половиной года президентства Зеленского. Вопросы касались коррупции и скандалов в окружении украинского лидера, офшоров и кумовства при назначении на должности, российской агентуры во власти, а также других резонансных тем. У видеообращения Гордона за пару дней почти полмиллиона просмотров.

"Почему вы, так искрометно шутивший над лидерами страны и политиками до своего президентства, так невосприимчивы к шуткам над собой? Почему вы вообще так нетерпимы к критике?" – спрашивает Гордон Зеленского.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

№3. Маленький художник без рук

На третьей строке рейтинга – 36-секундный ролик индийского художника и учителя рисования Харрша. На видео он показывает, как рисует один из его учеников – маленький мальчик-инвалид Мадху, у которого нет конечностей. Мальчик рисует мужской портрет, держа кисточку во рту. У ролика больше 72 млн просмотров.

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Видео: Dr.Harrsha Artist / YouTube

№2. Битва блогеров на ринге

На втором месте – часовое видео от одного из российских спортивно-развлекательных YouTube-каналов, на котором артисты, комики, музыканты принимают участие в боксерском поединке. На этот раз на ринге блогеры Екатерина Голышева и Карины Аракелян, а также Никита Бемби и Паша Дворецкий. У видео больше 1 млн просмотров.

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Видео: WinWin / YouTube

№1. Русскоязычное юмористическое шоу без политики

Возглавляет нынешний рейтинг очередной выпуск русскоязычного юмористического шоу "Что было дальше?", которое выходит на YouTube-канале LABELCOM. В студии несколько шоуменов, в том числе Александр Ревва и Сергей Орлов, в течение двух часов шутят на все темы, кроме политики. У видео больше 16 млн просмотров.

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