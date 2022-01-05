Четыре комедийных шоу и одно скандальное интервью. Рейтинг самых популярных видео украинского YouTube

№5. "Квартал 95" на сцене, Зеленский – в зале

На пятом месте самых популярных видео последних дней – первая часть новогоднего концерта от студии "Квартал 95". На этот раз на концерте присутствовали президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой, глава Офиса президента Андрей Ермак и помощник главы государства Сергей Шефир. На данный момент у видео больше 1,1 млн просмотров.

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Видео: Студия Квартал 95 Online / YouTube

№4. "Обошли "Квартал", который стал скучным и нудным"

На четвертой строке нынешнего рейтинга – еще один украинский юмористический новогодний концерт, на этот раз – от "Дизель Шоу". У четырехчасового видео почти 2,6 млн просмотров. "Молодцы, дизеля! Обошли "Квартал", который стал скучным и нудным, а ваш юмор искрометный! Так держать!" – написал в комментариях под выпуском пользователь с ником clop жук.

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Видео: Дизель Студио / YouTube

№3. "На всех телеканалах было "мумии возвращаются"

На третьем месте – новогодний выпуск российского юмористического шоу Comedy Club. Полуторачасовое видео набрало почти 7 млн просмотров. "Это лучшее в новогоднюю ночь! А то на всех телеканалах было "мумии возвращаются". Ребята, вы лучшие!" – написала в комментариях Rina Veles.

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Видео: Comedy Club / YouTube

№2. "Я тебе сейчас в рожу плюну"

На втором месте среди самых просматриваемых видео – интервью журналистки Ксении Собчак с российским блогером, автором тренинга "Марафон желаний" Еленой Блиновской. Беседа записывалась на Алтае сразу после корпоратива по случаю 40-летия Блиновской. Ведущей корпоратива, к слову, была Собчак.

Конфликт между двумя дамами возник в самом начале беседы, когда Собчак несколько раз настойчиво попросила назвать имя психолога, у которой блогер якобы проходила психологический тренинг. "Я тебе сейчас, вот честно, я тебе сейчас в рожу плюну. Или скину за борт, потому что ты обесцениваешь мой продукт", – возмутилась Блиновская.

"Плюну", "толкну", постоянно проявлять неприязнь во время интервью, отворачиваясь, "божественный свет"! И это все "не про деньги"! Мда-а-а, это последний человек у которого захочется пройти хоть какой-то марафон!" – написала в комментариях под видео, которое набрало больше 4 млн просмотров, Натали Петрова.

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Видео: Осторожно: Собчак / YouTube

№1. Трехчасовой юмор без политики

Возглавляет нынешний топ-5 самых просматриваемых видео очередной выпуск русскоязычного юмористического шоу "Что было дальше?", которое выходит на YouTube-канале LABELCOM. В студии несколько шоуменов больше трех с половиной часов шутят на все темы, кроме политики. У видео почти больше 20,5 млн просмотров.

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