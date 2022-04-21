Фоззи из ТНМК: У меня мозг маловат, чтобы сказать: "Я знаю, как сделать, чтобы русский окончательно проиграл украинскому"

"Это искусственная проблема. Стоит вспомнить, на каком языке был послан русский корабль. Языковую проблему разыгрывают всегда на выборах. Сейчас бы нам устоять. Разумеется, приоритетом всегда будет украинский, и нам следует бороться за молодежь, – сказал артист. – Если человек говорит по-русски, я с ним перехожу на русский, если по-украински – на украинский. Я не чувствую в этом глобальной проблемы, которая могла бы помочь или помешать Украине именно во время войны. Для решения этого вопроса нужно иметь очень большой объем мозга. У меня он маловат для того, чтобы я мог сказать: "Я знаю, как сделать так, чтобы русский окончательно проиграл украинскому". Но нам делать свое – производить свой контент, конкурировать, соревноваться. Это правда, идеально укладывающаяся в этот контекст".

Война России против Украины. Главное (обновляется)