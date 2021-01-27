Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2021
 
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Фреймут изменила цвет волос

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как выглядит в новом образе.

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Фреймут: Вам нравится мой новый цвет волос?
Фреймут: Вам нравится мой новый цвет волос?
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее была блондинкой, опубликовала в Stories Instagram фото с пепельным тоном волос.

"Вам нравится мой новый цвет волос?" – спросила она.

Фото: Слово і Діло / Facebook
Фото: freimutolia / Instagram

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

У Фреймут трое детей, отец двоих из них – ее нынешний супруг, генеральный директор "Нового канала" Владимир Локотко.

Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года. Старшую дочь Злату (2006) Фреймут родила от британца Нила Митчелла.

Теги: телеведущая, Ольга Фреймут, мода и красота, фото, прическа
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