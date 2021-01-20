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20 января, 2021
 
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"Какая красивая посуда", "Какая красота". Фреймут показала семейный детский праздник

Украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала снимок семейного чаепития.

Фреймут показала, как проходят ее семейные посиделки
Фреймут показала, как проходят ее семейные посиделки
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в Instagram фото празднования дня рождения своей крестницы Эмилии.

"У нашей с Владимиром крестницы сегодня праздник – пять лет! Мы поздравляем Эмилию и желаем светлой судьбы", – написала она.

На фото телеведущая запечатлена зажигающей свечи на торте, украшенном свечами и витым конусом, напоминающим рог единорога. Также на столе стоит чайный сервиз.

Подписчики прокомментировали пост.

"Какая красивая посуда", – написала d.v.aksenova999.

"Какая красота", – отметила martushka.a.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

У Фреймут трое детей, отец двоих из них – ее нынешний супруг, генеральный директор "Нового канала" Владимир Локотко.

Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года. Старшую дочь Злату (2006) Фреймут родила от британца Нила Митчелла.

Теги: телеведущая, Ольга Фреймут, фото
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