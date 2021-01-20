"Какая красивая посуда", "Какая красота". Фреймут показала семейный детский праздник

Украинская телеведущая Ольга Фреймут обнародовала снимок семейного чаепития.

Фреймут показала, как проходят ее семейные посиделки Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в Instagram фото празднования дня рождения своей крестницы Эмилии.

"У нашей с Владимиром крестницы сегодня праздник – пять лет! Мы поздравляем Эмилию и желаем светлой судьбы", – написала она.

На фото телеведущая запечатлена зажигающей свечи на торте, украшенном свечами и витым конусом, напоминающим рог единорога. Также на столе стоит чайный сервиз.

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Подписчики прокомментировали пост.

"Какая красивая посуда", – написала d.v.aksenova999.

"Какая красота", – отметила martushka.a.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

У Фреймут трое детей, отец двоих из них – ее нынешний супруг, генеральный директор "Нового канала" Владимир Локотко.

Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года. Старшую дочь Злату (2006) Фреймут родила от британца Нила Митчелла.