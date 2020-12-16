Фреймут показала, как можно и нельзя аплодировать, согласно этикету

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, где должны находиться руки во время аплодирования.

Фреймут: Как правильно и элегантно аплодировать? Руки вверх? Нет! Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как следует аплодировать согласно нормам этикета. Видео она опубликовала в Instagram.

"Как правильно и элегантно аплодировать? Руки вверх? Нет! Ладони должны быть на уровне груди. Головушка – едва наклонена в сторону (выбирайте вашу любимую; моя – левая)", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.



Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".



В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.