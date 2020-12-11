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11 декабря, 2020
 
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"Какая была, такая и есть". Педан рассказал, как относится к Фреймут

По словам украинского ведущего и блогера Александра Педана, его бывшая соведущая Ольга Фреймут фанатеет от королевы Великобритании Елизаветы II и не шутит, когда говорит, что из дома надо выходить в чистом белье, чтобы не было стыдно, если внезапно наступит смерть.

 
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Педан и Фреймут были ведущими программы "Подъем"
Педан и Фреймут были ведущими программы "Подъем"
Фото: pedanos / Instagram

Украинский ведущий, блогер Александр Педан в интервью, которое 9 декабря размещено на YouTube-канале hromadske, заявил, что продолжает общаться с экс-коллегой по программе "Подъем" на "Новом канале" Ольгой  Фреймут, но на расстоянии, так как нет времени на личные встречи. 

"Фреймут какая была, такая и есть. Она не поменялась. У нее есть своя аудитория. Мы раньше думали, что Фреймут шутит, когда говорит: "Надо каждый день выходить из дома в чистом белье, потому что вдруг смерть – чтобы не было стыдно", а оказалось, что нет. Она так действительно живет и считает. Она была в Великобритании, фанатеет от королевы [Елизаветы II]", – рассказал Педан.

По словам ведущего, однажды, Фреймут, принимая от него по телефону поздравления с днем рождения, передала "привет от французского модельера Коко Шанель".

"Говорю: "Оля, сейчас 12.00 часов – ты "накидалась" чем-то? Она умерла!" Она говорит: "Да, правильно, я у нее на могиле". Но она в этом органичная, она в этом кайфовая, кому-то это нравится, а кто-то думает – crazy", – поделился воспоминанием Педан.

ВИДЕО
Видео: hromadske / YouTube

С 2008 года по май 2011-го Педан и Фреймут были ведущими утренней развлекательной программы "Подъем", которая выходила на "Новом канале" с 17 июня 1999 года по 27 июня 2014-го. Вместе с ним программу вел их коллега Сергей Притула. 

Сейчас Фреймут позиционирует себя как эксперт по этикету, записывая короткие обучающие ролики для своего микроблога в Instagram.

Теги: Великобритания, Ольга Фреймут, Сергей Притула, Александр Педан, этикет
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