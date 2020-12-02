"Можно и подавиться". Фреймут назвала пожелание "Приятного аппетита!" отголосками СССР

Украинская телеведущая Ольга Фреймут объяснила, почему не следует желать приятного аппетита человеку, который ест.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась в Instagram роликом с участием своей сестры Юлии. В то время как Фреймут рассказывает о правилах этикета, ее сестра ест.

"Обязательно ли говорить "Приятного аппетита!"? Нет. Особенно, когда человек уже что-то ест и ему приходится отвечать. Так можно и подавиться... Такие фразы, как Bon Appetit или Enjoy, характерны для Франции и США. В Украине уместно желать "Смачного!" перед началом трапезы. Еще к теме – невежливо отодвигать блюдо и говорить: "Я наелся", – заявила она.

Говорить "Приятного аппетита!" человеку, который уже ест, Фреймут назвала отголосками советских времен. По ее словам, увидев человека за трапезой, вежливее будет промолчать.

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Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.



Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".



В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.