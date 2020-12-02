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02 декабря, 2020
 
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"Можно и подавиться". Фреймут назвала пожелание "Приятного аппетита!" отголосками СССР

Украинская телеведущая Ольга Фреймут объяснила, почему не следует желать приятного аппетита человеку, который ест.

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Фреймут: Обязательно ли говорить "Приятного аппетита!"? Нет
Фреймут: Обязательно ли говорить "Приятного аппетита!"? Нет
Фото: freimutolia / Instagram

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась в Instagram роликом с участием своей сестры Юлии. В то время как Фреймут рассказывает о правилах этикета, ее сестра ест.

"Обязательно ли говорить "Приятного аппетита!"? Нет. Особенно, когда человек уже что-то ест и ему приходится отвечать. Так можно и подавиться... Такие фразы, как Bon Appetit или Enjoy, характерны для Франции и США. В Украине уместно желать "Смачного!" перед началом трапезы. Еще к теме – невежливо отодвигать блюдо и говорить: "Я наелся", – заявила она.

Говорить "Приятного аппетита!" человеку, который уже ест, Фреймут назвала отголосками советских времен. По ее словам, увидев человека за трапезой, вежливее будет промолчать.

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык.

Она вела шоу "Подъем", "Ревизор", "Оля" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере".

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett's.

Теги: телеведущая, Ольга Фреймут, этикет
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