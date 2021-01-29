Фреймут показала, как наносит на себя парфюм

Украинская телеведущая Ольга Фреймут продемонстрировала правильный метод нанесения парфюмерии на тело и предостерегла, как делать не надо.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала в Instagram, как правильно пользоваться парфюмом.

"Как правильно наносить духи? На себя? Нет. Лучше распылить перед собой и зайти в облако" – написала она.

Телеведущая наглядно показала, как неправильно наносить парфюм, а затем – как это делать корректно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу "Подъем", "Ревизор" на "Новом канале", "Голос країни", "Інспектор Фреймут" на "1+1", "Роман с Ольгой" на "Интере". Была участницей шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

У Фреймут трое детей, отец двоих из них – ее нынешний супруг, генеральный директор "Нового канала" Владимир Локотко.

Сын Валерий родился 8 мая 2016 года. Дочь Евдокию телеведущая родила 28 июня 2017 года. Старшую дочь Злату (2006) Фреймут родила от британца Нила Митчелла