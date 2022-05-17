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17 мая, 2022
 
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Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"

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В 2023 году "Евровидение" должно пройти в Украине уже в третий раз
В 2023 году "Евровидение" должно пройти в Украине уже в третий раз
Фото: Eurovision Song Contest / Facebook

Глава правления Общественного Николай Чернотицкий 17 мая на своей странице в Facebook разместил фото папки с документами, которую получил от организаторов международного песенного конкурса "Евровидение 2023" после победы украинской группы Kalush Orchestra на "Евровидении 2022" в Турине.

"Заветная папка с документами для "Евровидения 2023",  подписал он фото. 

Фото: Микола Чернотицький / Facebook
Фото: Микола Чернотицький / Facebook

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" уже в третий раз пройдет в Украине.

По словам Чернотицкого, место проведения должно соответствовать требованиям о большой сцене и безопасности, поэтому город, где пройдет конкурс, будет согласован Европейским языковым союзом.

Теги: Евровидение, конкурс, документы, безопасность, Николай Чернотицкий, жюри, Kalush Orchestra, Евровидение 2023
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