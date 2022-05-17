Глава правления Общественного показал, как выглядит "заветная папка" с документами для "Евровидения 2023"

"Заветная папка с документами для "Евровидения 2023", – подписал он фото.

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.

Таким образом, "Евровидение 2023" уже в третий раз пройдет в Украине.

По словам Чернотицкого, место проведения должно соответствовать требованиям о большой сцене и безопасности, поэтому город, где пройдет конкурс, будет согласован Европейским языковым союзом.