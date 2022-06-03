"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму

"Хотя мы переживаем трудные времена, главное, что мы вместе! Скоро война закончится и мы будем наслаждаться этой прекрасной жизнью вместе! Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы ты была самой счастливой мамой на свете", – написал Лопес.

Контекст:

Лопес родился в 1983 году в Венесуэле. В 2000 году переехал в Украину, окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Лопес стал известен благодаря участию в различных телевизионных проектах на украинском телевидении. В 2006 году шоумен основал собственную танцевальную школу.

3 февраля 2022 года артист сообщил, что получил украинский паспорт. Мать Лопеса до начала войны переехала из Венесуэлы в Украину, сейчас живет вместе с сыном в Киеве.