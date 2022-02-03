"Я долго шел к этому всеми возможными способами". Венесуэльский шоумен Амадор Лопес получил украинский паспорт

"Сегодня у меня день рождения! Я пишу вам на украинском! И эти два события взаимосвязаны! Наконец-то сбылась моя мечта – теперь я гражданин Украины не только в сердце, но и на бумаге Я получил паспорт и я очень счастлив. Я долго шел к этому всеми возможными способами! Я очень благодарен всем, кто мне помогал, а это огромное количество людей! И вот этот, такой важный для меня документ, уже у меня на руках", – написал он.
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Лопес родился в 1983 году в Венесуэле. В 2000 году переехал в Украину, окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.
Лопес стал известен благодаря участию в различных телевизионных проектах на украинском телевидении. В 2006 году шоумен основал собственную танцевальную школу.