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ПОЛИТИКА

Действующее законодательство Украины позволяет иметь множественное гражданство – Вениславский

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Вениславский (на фото) рассказал о законопроекте президента
Вениславский (на фото) рассказал о законопроекте президента
Фото: president.gov.ua

Действующее украинское законодательство позволяет гражданам страны иметь больше одного гражданства, заявил народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Украины (КСУ) Федор Вениславский в интервью телеканалу "Дом", которое вышло 12 декабря.

Речь об этом зашла в связи с внесением президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве.

"Наши политические оппоненты сильно критикуют инициативы президента, но при этом умалчивают, что действующий закон Украины о гражданстве и так уже на протяжении многих лет де-факто позволяет иметь множественное гражданство. Потому что в действующем законе четко указано, что, если гражданин Украины приобретает иностранное гражданство, он в отношениях с Украиной считается только гражданином Украины. А если иностранец приобретает украинское гражданство, то также в отношениях с Украиной он считается только гражданином Украины", – объяснил Вениславский.

По его словам, "именно на этом положении и акцентируется внимание в законодательных инициативах президента".

"Но сейчас есть существенное отличие. В действующем законодательстве для того, чтобы приобрести украинское гражданство, иностранец должен прекратить, выйти либо подать декларацию об отказе либо об отсутствии иностранного гражданства. В инициативах президента предусмотрено, что это является необязательным, кроме тех стран, которые будут отнесены Кабинетом Министров Украины к странам с повышенным миграционным риском. И, конечно же, это невозможно с гражданами страны-агрессора. Это прямо указано в законопроекте", – подчеркнул Вениславский.

Представитель президента в КСУ отметил, что украинское гражданство смогут иметь, не выходя из гражданства страны проживания, представители украинской диаспоры в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Мексике, Аргентине.

"Либо если у них родные в первом, втором поколении – отец, мать, дедушка, бабушка – проживали на территориях, на которых в 1918 году было провозглашено Украинское государство после объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Если они проживали на этих территориях, то им даже не нужно будет принимать гражданство. Им нужно будет просто приобрести гражданство путем территориального происхождения. В данном случае это отдельная процедура, более простая, которая не требует проживания в Украине на протяжении последних пяти лет", – сказал он.

Контекст:

1 декабря во время выступления на заседании парламента Зеленский заявил, что внесет в Раду законопроект о множественном гражданстве.

2 декабря стало известно, что законопроект №6368 уже зарегистрирован в парламенте.

Рассмотрение документа в первом чтении нардепы начнут предположительно в 2022 году.

Согласно ст. 4 Конституции Украины, в стране "существует единственное гражданство". Однако никаких санкций за двойное гражданство не предусмотрено.

13 декабря 2019 года Зеленский подавал в Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства. Он предусматривал, в частности, освобождение военнослужащих-контрактников и преследуемых на родине россиян от обязанности отказываться от иностранного гражданства после получения гражданства Украины. Кроме того, проект закона предлагал расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

На заседании согласительного совета 18 мая 2020 года законопроект раскритиковали представители фракций "Европейская солидарность" и "Батьківщина". 19 мая рассмотрение законопроекта отложили.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинцам необходима возможность иметь двойное гражданство с другими странами, за исключением России.

В конце января 2021 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины".

26 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабинету Министров, Центральной избирательной комиссии и СБУ проанализировать украинское законодательство по вопросам двойного (множественного) гражданства. СНБО, в частности, предложил легализовать двойное гражданство в Украине, запретив при этом лицам, имеющим паспорта иностранных государств, претендовать на государственные должности и баллотироваться в депутаты. Правительственный законопроект должен быть направлен в Верховную Раду в течение шести месяцев.

4 марта Зеленский ввел решение СНБО в действие.

Теги: Верховная Рада, конституция, диаспора, паспорт, гражданство, законодательство, закон, законопроект, украинцы, документы, Федор Вениславский
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