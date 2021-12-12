Действующее законодательство Украины позволяет иметь множественное гражданство – Вениславский

Речь об этом зашла в связи с внесением президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроекта о множественном гражданстве.

"Наши политические оппоненты сильно критикуют инициативы президента, но при этом умалчивают, что действующий закон Украины о гражданстве и так уже на протяжении многих лет де-факто позволяет иметь множественное гражданство. Потому что в действующем законе четко указано, что, если гражданин Украины приобретает иностранное гражданство, он в отношениях с Украиной считается только гражданином Украины. А если иностранец приобретает украинское гражданство, то также в отношениях с Украиной он считается только гражданином Украины", – объяснил Вениславский.

По его словам, "именно на этом положении и акцентируется внимание в законодательных инициативах президента".

"Но сейчас есть существенное отличие. В действующем законодательстве для того, чтобы приобрести украинское гражданство, иностранец должен прекратить, выйти либо подать декларацию об отказе либо об отсутствии иностранного гражданства. В инициативах президента предусмотрено, что это является необязательным, кроме тех стран, которые будут отнесены Кабинетом Министров Украины к странам с повышенным миграционным риском. И, конечно же, это невозможно с гражданами страны-агрессора. Это прямо указано в законопроекте", – подчеркнул Вениславский.

Представитель президента в КСУ отметил, что украинское гражданство смогут иметь, не выходя из гражданства страны проживания, представители украинской диаспоры в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Мексике, Аргентине.

"Либо если у них родные в первом, втором поколении – отец, мать, дедушка, бабушка – проживали на территориях, на которых в 1918 году было провозглашено Украинское государство после объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Если они проживали на этих территориях, то им даже не нужно будет принимать гражданство. Им нужно будет просто приобрести гражданство путем территориального происхождения. В данном случае это отдельная процедура, более простая, которая не требует проживания в Украине на протяжении последних пяти лет", – сказал он.