Законопроект о множественном гражданстве Рада рассмотрит, скорее всего, в 2022 году – глава профильного комитета

Глава комитета заявил, что без вывода ГНЭУ не вынесет законопроект на заседание Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Как главный комитет, мы его не можем рассматривать, пока нет заключения Главного научно-экспертного управления. Комитет уже обратился к ГНЭУ. Я предполагаю, что процентов на 90 мы его будем рассматривать уже в следующем году", – сказал он.

Глава профильного комитета подчеркнул, что без вывода ГНЭУ не собирается выносить законопроект на заседание комитета.

Лубинец предполагает, что его комитет поддержит законопроект Зеленского, но "не уверен, что он так же быстро пройдет парламент".

3 декабря первый вице-спикер Рады Александр Корниенко выразил мнение, что в первом чтении законопроект "можно попробовать проголосовать" в последнюю рабочую неделю этого года.