Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2021
 
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"Голая бы еще сфоткалась", "Что с пальцами? Болеешь?", "Такие руки надо прятать". Loboda озадачила фанов странным видом

По мнению подписчиков строящей карьеру в РФ украинской певицы Loboda, у нее есть проблемы со здоровьем.

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Loboda: Сходила на спорт. Собрала вещи. Полетела на каникулы
Loboda: Сходила на спорт. Собрала вещи. Полетела на каникулы
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном спортивном белье.

"Сходила на спорт. Собрала вещи. Полетела на каникулы", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Голая бы еще сфоткалась", – написал nabokov_777.

"А что с пальцами? Фаланги распухшие. Болеешь?" – спросила yulitsa4.

"Какой животик", – отметила stels_neo.

"Светлана, вы очень красивая девушка, но такие руки надо прятать. Ну очень, не айс", – заявила inna38166.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Теги: Loboda, певица, фото, белье, живот
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