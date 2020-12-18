Loboda в новом клипе о неуловимом счастье сыграла невесту. Видео
Проживающая в России украинская певица Loboda 18 декабря на своем канале в YouTube презентовала видеоработу на композицию moLOko. "Мы живем в сложное время, и сегодня всем нам, как никогда прежде, нужна любовь и поддержка семьи. Я пою эту песню с мыслями о каждом из нас! Эта песня о пути к счастью, которое порой кажется неуловимым, но оно обязательно случится, если ты обращен к свету", – анонсировала премьеру на своей странице в Instagram певица. В ролике Loboda снялась в образе невесты, появившись в кадре в белом платье с фатой на голове.
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