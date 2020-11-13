"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах

Проживающая в России украинская певица Loboda призналась, что боится за свою семью.

Проживающая в России украинская певица Loboda 12 ноября в Instagram разместила серию черно-белых снимков, на которых запечатлена в мини-платье с пайетками.

"Страшно за семью, за друзей, да и за весь мир в целом. Мне кажется, никогда прежде мы не ощущали апокалипсис так близко", – подписала она публикацию.

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Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Певица воспитывает двух дочерей – Евангелину (2011), которую родила от хореографа Андрея Царя, и Тильду (2018). По версии издания Super, отцом Тильды является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.