Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери

По словам проживающей в России украинской певицы Loboda, она благодарна за возможность быть мамой. Артистка воспитывает двух дочерей.

Loboda: Каждый день благодарю Бога за возможность быть мамой Фото: lobodaofficial / Instagram

Проживающая в России украинская певица Loboda 5 ноября в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена со своей младшей дочерью Тильдой.

"Каждый день благодарю Бога за возможность быть мамой. Что бы ни происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила", – рассказала певица.

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Певица воспитывает двоих дочерей – Евангелину (2011), которую родила от хореографа Андрея Царя, и Тильду (2018). По версии издания Super, отцом Тильды является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

В октябре 2020 года продюсер певицы Нателла Крапивина заявила, что роман ее подопечной с Линдеманном не является ее продюсерским вымыслом.