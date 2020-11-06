Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери

Проживающая в России украинская певица Loboda 5 ноября в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена со своей младшей дочерью Тильдой.
"Каждый день благодарю Бога за возможность быть мамой. Что бы ни происходило вокруг, в этих маленьких объятиях моя самая большая сила", – рассказала певица.
Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Певица воспитывает двоих дочерей – Евангелину (2011), которую родила от хореографа Андрея Царя, и Тильду (2018). По версии издания Super, отцом Тильды является фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.
В октябре 2020 года продюсер певицы Нателла Крапивина заявила, что роман ее подопечной с Линдеманном не является ее продюсерским вымыслом.