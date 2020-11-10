"Влюблена". Loboda рассказала российскому журналу о личной жизни

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, на своей странице в Instagram опубликовала обложку декабрьского номера российского журнала Cosmopolitan. Певица запечатлена в черном мини-платье.
"Смотри, читай. С сегодняшнего дня... Везде", – написала она 10 ноября.
В электронном варианте интервью с певицей пока не опубликовано. Из заголовка понятно, что она рассказала о личной жизни.
"Светлана Лобода: "Сегодня я влюблена", – написано на обложке.
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Смотри , читаи * * с сегодняшнего дня... везде ) @cosmopolitan_russia * Photo: @tuponogova_volkova Creative director: @alisazhidkova Style: @emmakova & @luviofficial Make up: @molchanof Hairs: @kochegov_konstantin Style assistant: @thelifeofdasha Producer: @nastya_fridman
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.
Loboda в браке не состояла. У певицы есть девятилетняя дочь Ева от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают музыканту Тиллю Линдеманну.
Знакомство Loboda и Линдеманна произошло летом 2017 года в столице Азербайджана Баку, на фестивале "Жара".
Линдеманн разведен. У него есть две дочери, Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука Фрица Фиделя.