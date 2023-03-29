Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition

Байкова в феврале 2023 года появилась в желтом свитере от Vip Luxury Edition с синей надписью F...ck you Putin на вечеринке по случаю открытии Недели моды в Нью-Йорке Фото: vip_luxury_edition / Instagram

Такой кардиган есть в гардеробе украинской ведущей Соломии Витвицкой. Она выбрала ярко-розовый цвет трендового наряда для конной прогулки.

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Одной из первых свитер приобрела украинская певица Слава Каминская.

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В ее гардеробе он представлен в нескольких цветах.

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Украинская модель Алина Байкова в феврале 2023 года появилась в желтом свитере от Vip Luxury Edition с синей надписью F...ck you Putin на вечеринке по случаю открытии Недели моды в Нью-Йорке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova)

Украинский ведущий Юрий Горбунов 29 марта в Instagram также похвастался обновкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Украинская актриса Виктория Булитко отдала предпочтение черному свитеру от Vip Luxury Edition с принтом "Від...біться від України".