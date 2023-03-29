Бульвар Шоубиз
 
29 марта, 2023
 
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Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition

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Байкова в феврале 2023 года появилась в желтом свитере от Vip Luxury Edition с синей надписью F...ck you Putin на вечеринке по случаю открытии Недели моды в Нью-Йорке
Байкова в феврале 2023 года появилась в желтом свитере от Vip Luxury Edition с синей надписью F...ck you Putin на вечеринке по случаю открытии Недели моды в Нью-Йорке
Фото: vip_luxury_edition / Instagram

После полномасштабного российского вторжения РФ в Украину большой популярностью среди украинских звезд стали пользоваться свитера и кардиганы от украинского бренда Vip Luxury Edition. Их узнаваемой особенностью являются небрежный стиль с имитацией распустившихся петель и антипутинские принты.

Такой кардиган есть в гардеробе украинской ведущей Соломии Витвицкой. Она выбрала ярко-розовый цвет трендового наряда для конной прогулки.

Одной из первых свитер приобрела украинская певица Слава Каминская. 

В ее гардеробе он представлен в нескольких цветах.

Украинская модель Алина Байкова в феврале 2023 года появилась в желтом свитере от Vip Luxury Edition с синей надписью F...ck you Putin на вечеринке по случаю открытии Недели моды в Нью-Йорке.

Украинский ведущий Юрий Горбунов 29 марта в Instagram также похвастался обновкой. 

Украинская актриса Виктория Булитко отдала предпочтение черному свитеру от Vip Luxury Edition с принтом "Від...біться від України".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, война России против Украины, бренд, телеведущая, мода и красота, Юрий Горбунов, Слава Каминская, Соломия Витвицкая, Алина Байкова, Виктория Булитко, стиль, тренды, Vip Luxury Edition
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