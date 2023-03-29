Горбунов, Витвицкая, Байкова и другие звезды демонстрируют новый модный тренд – антипутинские свитера от Vip Luxury Edition

Такой кардиган есть в гардеробе украинской ведущей Соломии Витвицкой. Она выбрала ярко-розовый цвет трендового наряда для конной прогулки.
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Одной из первых свитер приобрела украинская певица Слава Каминская.
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В ее гардеробе он представлен в нескольких цветах.
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Украинская модель Алина Байкова в феврале 2023 года появилась в желтом свитере от Vip Luxury Edition с синей надписью F...ck you Putin на вечеринке по случаю открытии Недели моды в Нью-Йорке.
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Украинский ведущий Юрий Горбунов 29 марта в Instagram также похвастался обновкой.
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Украинская актриса Виктория Булитко отдала предпочтение черному свитеру от Vip Luxury Edition с принтом "Від...біться від України".
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