Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео

"Для меня спорт – это преодоление. Преодоление лени, нежелания и бесконечной занятости. Я знаю, это выглядит так, будто я проснулась, выпила лимонной воды, быстро оделась и отфигачила супертяжелую тренировку, – написала она. – Но реальность другая".
Горовая призналась, что единственный плюс в пользу того, чтобы начать тренировку, – ощущение после нее.
"И это мотивирует регулярно заниматься", – добавила она.
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Горовая родилась в 1977 году в Киеве. Она – соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, соучредитель и генеральный директор группы компаний Mozgi Group, мать двоих детей.
Дочь Наталья (1997) родилась в браке с музыкантом Юрием Горовым. Будучи замужем за музыкантом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), Горовая родила сына Андрея (2008).