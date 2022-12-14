Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео

Горовая: Для меня спорт – это преодоление Фото: gorovaya_irina / Instagram

"Для меня спорт – это преодоление. Преодоление лени, нежелания и бесконечной занятости. Я знаю, это выглядит так, будто я проснулась, выпила лимонной воды, быстро оделась и отфигачила супертяжелую тренировку, – написала она. – Но реальность другая".

Горовая призналась, что единственный плюс в пользу того, чтобы начать тренировку, – ощущение после нее.

"И это мотивирует регулярно заниматься", – добавила она.

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