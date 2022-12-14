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14 декабря, 2022
 
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Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео

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Горовая: Для меня спорт это преодоление
Горовая: Для меня спорт – это преодоление
Фото: gorovaya_irina / Instagram

Украинский продюсер Ирина Горовая 14 декабря разместила фото и видео, на которых запечатлена во время домашней тренировки.

"Для меня спорт  это преодоление. Преодоление лени, нежелания и бесконечной занятости. Я знаю, это выглядит так, будто я проснулась, выпила лимонной воды, быстро оделась и отфигачила супертяжелую тренировку, – написала она. – Но реальность другая".

Горовая призналась, что единственный плюс в пользу того, чтобы начать тренировку, – ощущение после нее.

"И это мотивирует регулярно заниматься", – добавила она.

Контекст:

Горовая родилась в 1977 году в Киеве. Она – соосновательница продюсерского центра MOZGI Entertainment, соучредитель и генеральный директор группы компаний Mozgi Group, мать двоих детей.

Дочь Наталья (1997) родилась в браке с музыкантом Юрием Горовым. Будучи замужем за музыкантом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), Горовая родила сына Андрея (2008).

Теги: спорт, Ирина Горовая, продюсер
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