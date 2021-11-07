"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью

Для фото 45-летняя Йовович позировала в красном платье-бюстье, украшенном черными сердечками, плавно переходящими на открытое плечо. На одном из снимков рядом стоит ее 14-летняя дочь Эва Габо в платье с белым топом и черной юбкой, украшенной розовым поясом.
"Хочу поблагодарить нашу замечательную гламурную команду как от Эвы Габо, так и от меня за то, что заставили нас обеих выглядеть великолепно прошлой ночью", – подписала она публикацию.
"Крутышки и красотки", – написала satliliya06.
"Вау, потрясающая мама", – отметила tasha_tilberg.
"Возвышенная красота", – прокомментировала фото marii_mariii88.
"Горячая мамочка", – оставила свой коммент richrachel.
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Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.
Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.
Йовович замужем за британским режиссером Полом Андерсоном. В браке у пары родились три дочери: Эва Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).