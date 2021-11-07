"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью

Для фото 45-летняя Йовович позировала в красном платье-бюстье, украшенном черными сердечками, плавно переходящими на открытое плечо. На одном из снимков рядом стоит ее 14-летняя дочь Эва Габо в платье с белым топом и черной юбкой, украшенной розовым поясом.

"Хочу поблагодарить нашу замечательную гламурную команду как от Эвы Габо, так и от меня за то, что заставили нас обеих выглядеть великолепно прошлой ночью", – подписала она публикацию.

"Крутышки и красотки", – написала satliliya06.

"Вау, потрясающая мама", – отметила tasha_tilberg.

"Возвышенная красота", – прокомментировала фото marii_mariii88.

"Горячая мамочка", – оставила свой коммент richrachel.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich)