Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2021
 
Новости

"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Милла Йовович вместе с дочерью Эвой Габо посетила благотворительный гала-ужин amfAR
Милла Йовович вместе с дочерью Эвой Габо посетила благотворительный гала-ужин amfAR
Фото: millajovovich / Instagram

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович 7 ноября разместила в Instagram серию снимков, которые были сделаны во время 11-го ежегодного гала-ужина amfAR в Западном Голливуде (Калифорния).

Для фото 45-летняя Йовович позировала в красном платье-бюстье, украшенном черными сердечками, плавно переходящими на открытое плечо. На одном из снимков рядом стоит ее 14-летняя дочь Эва Габо в платье с белым топом и черной юбкой, украшенной розовым поясом.

"Хочу поблагодарить нашу замечательную гламурную команду как от Эвы Габо, так и от меня за то, что заставили нас обеих выглядеть великолепно прошлой ночью", – подписала она публикацию.

"Крутышки и красотки", – написала satliliya06.

"Вау, потрясающая мама", – отметила tasha_tilberg.

"Возвышенная красота", – прокомментировала фото marii_mariii88.

"Горячая мамочка", – оставила свой коммент richrachel.

Контекст:

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.

Йовович замужем за британским режиссером Полом Андерсоном. В браке у пары родились три дочери: Эва Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).

Теги: Голливуд, Милла Йовович, платье, мама
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
  Мать Саакашвили: До него в Грузии были страшные времена. Криминалитет, нет тепла, света, по квартире по-пластунски приходилось передвигаться, потому что на улице стреляли
Алеся БАЦМАН
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
Адвокат, знаток, влюбленный муж. Что известно о новом министре обороны Украины Резникове
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью
"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью
  "У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме
  "У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме
"Презерватив не туда надела". Jerry Heil примерила балаклаву и показала фанатам травму руки
"Презерватив не туда надела". Jerry Heil примерила балаклаву и показала фанатам травму руки
Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк развелся с женой
Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк развелся с женой
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска
"Фотожоп получился", "Перестаралась, мать, с фотошопом". Волочкова рассмешила сеть неудачной ретушью
"Фотожоп получился", "Перестаралась, мать, с фотошопом". Волочкова рассмешила сеть неудачной ретушью
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье
"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей?" Басистка Måneskin поделилась постельными фото без лифчика
"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей?" Басистка Måneskin поделилась постельными фото без лифчика
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
  "Нашла себе рабыню". Светлана Лобода рассказала о фанатке, которая застегивает ей обувь и "решает все вопросы"
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
"Вокруг одно скотство". Певицу SHADU выгнали из дома
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
Каменских удивила подписчиков новым цветом волос
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Самая горячая", "Богиня". Майли Сайрус снялась топлес и взбудоражила фанатов
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Бомба". Jerry Heil в экстравагантном наряде широко развела ноги на камеру
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS