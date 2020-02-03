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03 февраля, 2020
 
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Йовович стала мамой в третий раз

Голливудская актриса Милла Йовович родила дочь.

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О том, что Йовович родила третьего ребенка, стало известно 2 февраля
О том, что Йовович родила третьего ребенка, стало известно 2 февраля
Фото: millajovovich / Instagram

Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. Об этом сообщила в Instagram ее старшая дочь Эва.

"Добро пожаловать, детка! Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Осиан (произносится как О-шун, как водная стихия)! Мы тебя любим!!!" – написала она.

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве.

Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.

Теги: Милла Йовович
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