Голливудская актриса Милла Йовович родила дочь.

О том, что Йовович родила третьего ребенка, стало известно 2 февраля Фото: millajovovich / Instagram

Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. Об этом сообщила в Instagram ее старшая дочь Эва.

"Добро пожаловать, детка! Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Осиан (произносится как О-шун, как водная стихия)! Мы тебя любим!!!" – написала она.

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве.

Она замужем за режиссером Полом Андерсоном. У пары две дочери: младшая, Дашиэл, родилась 1 апреля 2015 года, старшая, Эва Габо, – 3 ноября 2007 года.

В августе 2019 года Йовович, сообщая о новой беременности, призналась, что до этого пережила выкидыш.