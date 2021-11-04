"В ее комнате по-прежнему беспорядок, заставить мыть посуду почти невозможно". Йовович трогательно рассказала, какой стала ее 14-летняя дочь

"В ее комнате по-прежнему беспорядок, заставить ее мыть посуду почти невозможно, но она читает свой сценарий каждый день по дороге на работу и с работы без просьбы. Она понимает, когда мы накладываем ограничения на ее телефон, и не говорит нам, что ненавидит нас. Пока. Я уверена, что это впереди. Она чертовски хороший ребенок, и я так горжусь ею. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами", – написала актриса, обратившись к дочери.

Контекст:

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.

Йовович замужем за британским режиссером Полом Андерсоном. В браке у пары родились три дочери: Эва Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).