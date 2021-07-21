Купание у водопадов и гамбургеры на воде. Йовович с мужем и детьми побывала на лодочной экскурсии в Ванкувере

Артистка отправилась в путешествие с мужем, режиссером Полом Андерсоном и двумя старшими дочерьми.
"Какой невероятный день мы провели с детьми на великолепной лодочной экскурсии в Ванкувере (Канада). Было весело подыскивать хорошие места для купания у водопадов", – поделилась она впечатлениями.
Актриса отметила, что ее муж даже приготовил гамбургеры прямо во время сплава по воде.
"Это было поистине волшебное и незабываемое путешествие", – резюмировала Йовович.
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Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980 году ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.
Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.
Йовович замужем за британским режиссером Полом Андерсоном. В браке у пары родилось три дочери: Эва Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).