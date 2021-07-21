Купание у водопадов и гамбургеры на воде. Йовович с мужем и детьми побывала на лодочной экскурсии в Ванкувере

Артистка отправилась в путешествие с мужем, режиссером Полом Андерсоном и двумя старшими дочерьми.

"Какой невероятный день мы провели с детьми на великолепной лодочной экскурсии в Ванкувере (Канада). Было весело подыскивать хорошие места для купания у водопадов", – поделилась она впечатлениями.

Актриса отметила, что ее муж даже приготовил гамбургеры прямо во время сплава по воде.

"Это было поистине волшебное и незабываемое путешествие", – резюмировала Йовович.

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