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28 октября, 2021
 
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"Мне жаль, что не могу избавить тебя от боли и лишений". Милла Йовович показала совместное фото с матерью Галиной Логиновой

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Йовович родилась в Киеве в 1975 году
Йовович родилась в Киеве в 1975 году
Фото: millajovovich / Instagram

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович 28 октября разместила серию фото своей матери, советской актрисы Галины Логиновой. Йовович посвятила публикацию дню ее рождения – в этот день матери актрисы исполнился 71 год.

На заглавном черно-белом снимке Йовович запечатлена на руках у матери, будучи ребенком. На других фото Логинова запечатлена во время съемок в кино. 

"С днем рождения, королева! Самая крутая, талантливая, модная и шикарная женщина своего времени – моя мама Галина. Ты всегда была моим самым большим вдохновителем и самым жестким критиком, ты многим пожертвовала ради меня и посвятила себя тому, чтобы быть моей мамой. Мне искренне жаль, что я не могу избавить тебя от душевной боли и лишений, через которые ты прошла, эмигрировав в Америку, когда была такой молодой и успешной в России. Ты так многого достигла в своей жизни, но по-прежнему полна приключений и упорно трудишься", – написала она.

Контекст:

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.

Йовович замужем за британским режиссером Полом Андерсоном. В браке у пары родились три дочери: Эва Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).

Теги: США, эмиграция, Милла Йовович, Галина Логинова, актриса
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