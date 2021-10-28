"Мне жаль, что не могу избавить тебя от боли и лишений". Милла Йовович показала совместное фото с матерью Галиной Логиновой

На заглавном черно-белом снимке Йовович запечатлена на руках у матери, будучи ребенком. На других фото Логинова запечатлена во время съемок в кино.

"С днем рождения, королева! Самая крутая, талантливая, модная и шикарная женщина своего времени – моя мама Галина. Ты всегда была моим самым большим вдохновителем и самым жестким критиком, ты многим пожертвовала ради меня и посвятила себя тому, чтобы быть моей мамой. Мне искренне жаль, что я не могу избавить тебя от душевной боли и лишений, через которые ты прошла, эмигрировав в Америку, когда была такой молодой и успешной в России. Ты так многого достигла в своей жизни, но по-прежнему полна приключений и упорно трудишься", – написала она.

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