"Просто одно лицо", "Сходство невероятное". Йовович показала повзрослевшую старшую дочь

"Новые стрижки для мамы и дочки", – подписала фото актриса.

"Просто одно лицо", – отреагировали фолловеры.

"Сходство невероятное", – заметили поклонники актрисы.

"Как быстро она растет", – написали пользователи сети.

Контекст:

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.

Йовович замужем за британским режиссером Полом Андерсоном. В браке у пары родились три дочери: Эва Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).