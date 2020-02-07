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07 февраля, 2020
 
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"Горжусь". Виола Девис сыграет Мишель Обаму в телесериале о первых леди США

Сюжет телесериала "Первые леди" построен на личных отношениях американских президентов со своими женами.

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Оскароносная Виола Девис младше прототипа своей героини на год
Оскароносная Виола Девис младше прототипа своей героини на год
Фото: EPA

55-летняя американская актриса Виола Девис сыграет жену 44-го американского президента Барака Обамы – Мишель Обаму – в первой части телесериала "Первые леди", сообщает издание Hollywoodreporter

Первый сезон антологии будет посвящен женам Барака Обамы, Франклина Рузвельта и Джеральда Форда. Кастинг на роль жены президента Рузвельта Элеоноры и супруги Форда Бетти еще не проводился. Телесериал выйдет в эфир на телеканале Showtime. 

"Так горжусь! Уважаю этих королев", – написала в своем Твиттере Девис, которая также является продюсером сериала.

По словам автора сценария Аарона Кули, зрители увидят, как "харизматичные жены американских президентов влияли на принятие самых важных решений". 

Это не первая попытка кинематографистов воплотить образ Мишель Обамы на экране. В 2016 году состоялась премьера фильма  Southside With You, в основу которого легла история любви Мишель и Барака Обамы. Роль жены будущего американского президента сыграла афроамериканская актриса Тика Самптер. 

Виола Девис родилась в 1965 году в Южной Каролине (США). Актриса трижды номинировалась на премию "Оскар". В 2017 году она была удостоена награды за роль в картине "Ограды" в номинации "Лучшая женская роль второго плана". Эта работа также была отмечена "Золотым глобусом" и премией BAFTA. В 2012 году издание Times включило Виолу Дэвис в список 100 самых влиятельных людей планеты.

Теги: США, Барак Обама, Мишель Обама, сериал
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