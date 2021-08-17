"Господи, тетенька, у вас, кроме белья, что-то есть в гардеробе?" Каменских показала фото в прозрачном платье

"Красивая женщина с грустными глазами", – написала о Каменских одна из ее подписчиц Фото: kamenskux / Instagram

"Неделя будет захватывающей. Счастлива, что это лето такое активное и насыщенное. Съемки, репетиции, концерты", – подписала снимки Каменских и анонсировала свои ближайшие выступления от турецкой Антальи до Сумской области в Украине.

Пост 34-летней певицы набрал почти 45 тыс. лайков и около 150 комментариев.

"Умничка", – одним из первых прокомментировал снимки муж Каменских – продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко).

"Красивая женщина с грустными глазами", – заметила anna_so.kolovskaia.

"Платье – огнище просто!" – написала stihonia.

"Господи, тетенька, а у вас, кроме белья, что-то есть в гардеробе?" – возмутился некто ant.tonkrash.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)