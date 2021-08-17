Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
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"Господи, тетенька, у вас, кроме белья, что-то есть в гардеробе?" Каменских показала фото в прозрачном платье

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"Красивая женщина с грустными глазами", написала о Каменских одна из ее подписчиц
"Красивая женщина с грустными глазами", – написала о Каменских одна из ее подписчиц
Фото: kamenskux / Instagram

Певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, показала в Instagram свои фотографии с недавних выступлений в Житомире и Одессе. На них артистка предстала в черном нижнем белье и прозрачном платье с оригинальным поясом-юбкой.

"Неделя будет захватывающей. Счастлива, что это лето такое активное и насыщенное. Съемки, репетиции, концерты", – подписала снимки Каменских и анонсировала свои ближайшие выступления от турецкой Антальи до Сумской области в Украине.

Пост 34-летней певицы набрал почти 45 тыс. лайков и около 150 комментариев.

"Умничка", – одним из первых прокомментировал снимки муж Каменских – продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко).

"Красивая женщина с грустными глазами", – заметила anna_so.kolovskaia.

"Платье – огнище просто!" – написала stihonia.

"Господи, тетенька, а у вас, кроме белья, что-то есть в гардеробе?" – возмутился некто ant.tonkrash.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

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