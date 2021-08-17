"Господи, тетенька, у вас, кроме белья, что-то есть в гардеробе?" Каменских показала фото в прозрачном платье

"Неделя будет захватывающей. Счастлива, что это лето такое активное и насыщенное. Съемки, репетиции, концерты", – подписала снимки Каменских и анонсировала свои ближайшие выступления от турецкой Антальи до Сумской области в Украине.
Пост 34-летней певицы набрал почти 45 тыс. лайков и около 150 комментариев.
"Умничка", – одним из первых прокомментировал снимки муж Каменских – продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко).
"Красивая женщина с грустными глазами", – заметила anna_so.kolovskaia.
"Платье – огнище просто!" – написала stihonia.
"Господи, тетенька, а у вас, кроме белья, что-то есть в гардеробе?" – возмутился некто ant.tonkrash.
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Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.
Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.
23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.