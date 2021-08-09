Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
Новости

"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Я тоже съела беляш, талия пропала", прокомментировала фото Каменских одна из ее подписчиц
"Я тоже съела беляш, талия пропала", – прокомментировала фото Каменских одна из ее подписчиц
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских показала в Instagram свои снимки с отдыха в Хорватии. На них 34-летняя артистка запечатлена во время прогулки на катере.

"Я не умею расслабляться. Мне приходится этому учиться. И у меня уже есть успехи: это бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов и безграничный смех. Что ж, осталось теперь найти в этом всем баланс и свою идеальную середину", – подписала фото Каменских и попросила у подписчиков совет, как найти баланс.

Пост певицы за пару часов набрал почти 46 тыс. лайков.

"У вас великолепная фигура, о ней миллионы мечтают, поэтому вам давно уже можно расслабиться", – написала в комментариях пользователь с ником liubymaia_maliavka.

"Я тоже съела вчера беляш, талия пропала", – призналась amiss_anna.

"Советов нет, я иду по аналогичному пути!.." – прокомментировала sasha_yakovleva.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Теги: Хорватия, вино, катер, фигура, Настя Каменских, певица, певица NK
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Марчук: Если я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: "Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел?"
  Марчук: Если я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: "Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел?"
Дочь мэра Кременчуга Бабаева: Защита давит, что по "закону Савченко" подозреваемые в убийстве моего отца уже отсидели свой срок в СИЗО
Дочь мэра Кременчуга Бабаева: Защита давит, что по "закону Савченко" подозреваемые в убийстве моего отца уже отсидели свой срок в СИЗО
Елена ПОСКАННАЯ
Дальнейшее объединение России и Беларуси означает почти полное враждебное окружение Украины – "Сила и честь"
Дальнейшее объединение России и Беларуси означает почти полное враждебное окружение Украины – "Сила и честь"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться
"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться
"Это называется удачно выйти замуж", "Наверное, устают зверски". Подольская спустя неделю после возвращения из Греции похвасталась отдыхом в Египте
"Это называется удачно выйти замуж", "Наверное, устают зверски". Подольская спустя неделю после возвращения из Греции похвасталась отдыхом в Египте
"Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу". МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы
"Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу". МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы
Жена бизнесмена Ярославского показала отдых c мужем на яхте в Турции
Жена бизнесмена Ярославского показала отдых c мужем на яхте в Турции
"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах
"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко в сексуальных домогательствах
"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни старики" Талашко в сексуальных домогательствах
"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера
"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера
Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала
Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала
"Ого, идеал", "Пантера". Экс-участница "НеАнгелов" Вика похвасталась фигурой, позируя на коленях в бикини с широко расставленными ногами
"Ого, идеал", "Пантера". Экс-участница "НеАнгелов" Вика похвасталась фигурой, позируя на коленях в бикини с широко расставленными ногами
Белодед в бикини показала отпуск мечты на Мальдивах
Белодед в бикини показала отпуск мечты на Мальдивах
"Холодно, вкусно, просто". Эксперт рассказал, как приготовить фруктовый лед
"Холодно, вкусно, просто". Эксперт рассказал, как приготовить фруктовый лед
"Ева не совсем социальный ребенок, она все время находится с нами, в кругу семьи". Лобода рассказала, где будет учиться ее старшая дочь
"Ева не совсем социальный ребенок, она все время находится с нами, в кругу семьи". Лобода рассказала, где будет учиться ее старшая дочь
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS