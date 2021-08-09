"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться

"Я тоже съела беляш, талия пропала", – прокомментировала фото Каменских одна из ее подписчиц Фото: kamenskux / Instagram

"Я не умею расслабляться. Мне приходится этому учиться. И у меня уже есть успехи: это бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов и безграничный смех. Что ж, осталось теперь найти в этом всем баланс и свою идеальную середину", – подписала фото Каменских и попросила у подписчиков совет, как найти баланс.

Пост певицы за пару часов набрал почти 46 тыс. лайков.

"У вас великолепная фигура, о ней миллионы мечтают, поэтому вам давно уже можно расслабиться", – написала в комментариях пользователь с ником liubymaia_maliavka.

"Я тоже съела вчера беляш, талия пропала", – призналась amiss_anna.

"Советов нет, я иду по аналогичному пути!.." – прокомментировала sasha_yakovleva.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)