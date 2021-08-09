"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться

"Я не умею расслабляться. Мне приходится этому учиться. И у меня уже есть успехи: это бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов и безграничный смех. Что ж, осталось теперь найти в этом всем баланс и свою идеальную середину", – подписала фото Каменских и попросила у подписчиков совет, как найти баланс.
Пост певицы за пару часов набрал почти 46 тыс. лайков.
"У вас великолепная фигура, о ней миллионы мечтают, поэтому вам давно уже можно расслабиться", – написала в комментариях пользователь с ником liubymaia_maliavka.
"Я тоже съела вчера беляш, талия пропала", – призналась amiss_anna.
"Советов нет, я иду по аналогичному пути!.." – прокомментировала sasha_yakovleva.
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Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.
Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.
23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.