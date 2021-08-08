"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом

Настя и Потап поженились больше двух лет назад – в мае 2019-го Фото: kamenskux / Instagram

"Придумайте название к этой фотографии", – 7 августа попросила в Instagram певица своих подписчиков, которых у нее в этой соцсети больше 5,3 млн.

Пост 34-летней Каменских набрал больше 73 тыс. лайков и почти 750 комментариев. Одним из первых свой вариант названия портрета предложил Потап. "Скажите, доктор: может, мне уменьшить подбородок?" – написал он.

"…и пришить его Насте, а то уж больно красивая она", – ответила на реплику Потапа подписчица с ником abarshay0320.

"Лысый хорошо пристроился", – прокомментировал digitaltyy.

"Настя красивая, Потапчик – молодец!" – предложила свое название фото natadeyna.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)