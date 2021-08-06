"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских

"Есть такие места на планете, где мы можем побыть самими собой, не прятаться от папарацци, не беспокоиться о своем имидже. Просто пара влюбленных друг в друга и во Вселенную", – написал он.
На фото Потап обнимает жену.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Что-то мне подсказывает, что от такой любви скоро детки придут", – отметила подписчица iryna7777777777.
Потап женился на Насте Каменских 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.