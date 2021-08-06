"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских

Потап: Есть такие места на планете, где мы можем побыть самими собой Фото: realpotap / Instagram

"Есть такие места на планете, где мы можем побыть самими собой, не прятаться от папарацци, не беспокоиться о своем имидже. Просто пара влюбленных друг в друга и во Вселенную", – написал он.

На фото Потап обнимает жену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Что-то мне подсказывает, что от такой любви скоро детки придут", – отметила подписчица iryna7777777777.