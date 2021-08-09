"Люблю тебя, моя королева веснушек!" Потап публично признался в любви к Насте Каменских

"Нам нравится наша жизнь и мы уважаем территорию друг друга, каждая секунда, которую мы проводим вместе, делает нас сильнее, а наши чувства – глубже. Люблю тебя, моя королева веснушек!" – написал 40-летний Потап на английском.
Пост музыканта собрал больше 18 тыс. лайков. Супруга одной из первых ответила ему в комментариях, прислав три значка "сердечко".
"Скоро у вас появятся красивые и милые дети", – считает fanpotap.
"Нежнятина", – прокомментировал пост bear_and_diamond.
"Смотрю на вас и вдохновляюсь!" – признался captain_mad_cat.
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Потапенко родился в 1981 году в Киеве в семье военнослужащего. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже музыкант учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.
Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. До этого они с 2006-го по 2017 год выступали в составе дуэта "Потап и Настя". В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.