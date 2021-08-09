"Люблю тебя, моя королева веснушек!" Потап публично признался в любви к Насте Каменских

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года Фото: realpotap / Instagram

"Нам нравится наша жизнь и мы уважаем территорию друг друга, каждая секунда, которую мы проводим вместе, делает нас сильнее, а наши чувства ­– глубже. Люблю тебя, моя королева веснушек!" – написал 40-летний Потап на английском.

Пост музыканта собрал больше 18 тыс. лайков. Супруга одной из первых ответила ему в комментариях, прислав три значка "сердечко".

"Скоро у вас появятся красивые и милые дети", – считает fanpotap.

"Нежнятина", – прокомментировал пост bear_and_diamond.

"Смотрю на вас и вдохновляюсь!" – признался captain_mad_cat.

View this post on Instagram A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap)