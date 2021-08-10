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10 августа, 2021
 
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"Все показуха". Каменских заявила, что медитирует, пока готовит завтрак. Пользователи ее раскритиковали

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Каменских рассказала, что и как не спеша ест по утрам
Каменских рассказала, что и как не спеша ест по утрам
Фото: kamenskux / Instagram

Певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, рассказала украинской версии журнала Vogue, какие три блюда предпочитает на завтрак. Анонс материала она разместила 10 августа на своей странице в Instagram.

34-летняя певица призналась, что завтрак для нее – "самая приятная часть утра".

"Когда после спорта или пробежки и после прохладного душа идешь на кухню, выпиваешь стакан воды и начинаешь готовить завтрак, в тишине и наедине со своими мыслями – для меня это как медитация. Время, когда ты настраиваешься на новый день, не спеша и в гармонии", – написала Каменских.

В материале для журнала певица перечислила, что предпочитает на завтрак: гранолу с натуральным йогуртом из овечьего молока и свежими фруктами, овсянку на воде с фруктами и орехами, а также просто фрукты.

"Не знаю, как вы все не спеша готовите, медитируете, я все делаю бегом, так как на работу на 8.00 и надо еще мужа покормить, себе обед собрать, самой собраться!" – прокомментировала пост variacharli.

"Особенно когда вокруг тебя носятся дети, медитация не удается", – написала _ya_takaya_ne.

"Кода есть дети, то всей это "инстаграмской" ерундой заниматься некогда. Все показуха", – возмутилась gorhkova_elena.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Алексеем Потапенко (Потапом) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Теги: Настя Каменских, певица, медитация, завтрак, блюда
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