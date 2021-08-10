"Все показуха". Каменских заявила, что медитирует, пока готовит завтрак. Пользователи ее раскритиковали

Каменских рассказала, что и как не спеша ест по утрам Фото: kamenskux / Instagram

34-летняя певица призналась, что завтрак для нее – "самая приятная часть утра".

"Когда после спорта или пробежки и после прохладного душа идешь на кухню, выпиваешь стакан воды и начинаешь готовить завтрак, в тишине и наедине со своими мыслями – для меня это как медитация. Время, когда ты настраиваешься на новый день, не спеша и в гармонии", – написала Каменских.

В материале для журнала певица перечислила, что предпочитает на завтрак: гранолу с натуральным йогуртом из овечьего молока и свежими фруктами, овсянку на воде с фруктами и орехами, а также просто фрукты.

"Не знаю, как вы все не спеша готовите, медитируете, я все делаю бегом, так как на работу на 8.00 и надо еще мужа покормить, себе обед собрать, самой собраться!" – прокомментировала пост variacharli.

"Особенно когда вокруг тебя носятся дети, медитация не удается", – написала _ya_takaya_ne.

"Кода есть дети, то всей это "инстаграмской" ерундой заниматься некогда. Все показуха", – возмутилась gorhkova_elena.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)