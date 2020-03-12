Грэм показала сына крупным планом

Американская модель с пышными формами Эшли Грэм поделилась снимком подросшего сына.

Грэм: Я люблю тебя, мой сладкий мальчик! Фото: theashleygraham / Instagram

Ставшая впервые матерью 32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм показала в Instagram фото сына крупным планом.

"Я люблю тебя, мой сладкий мальчик!" – написала она.

На фото ребенок запечатлен в футболке с надписью Born At Home, которая переводится как "Рожденный дома".

Грэм родила сына 18 января. Роды проходили дома. О беременности она сообщила в августе 2019 года. С мужем Джастином Ирвином модель живет в браке с 2010 года.

Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.