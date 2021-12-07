  Группа СКАЙ сняла клип на балладу "Крила" – на съемках сожгли ткань, а Собчук впервые сел за руль кроссового мотоцикла. Видео

Собчук: Песня очень эмоциональная, и клип должен быть тоже таким Фото предоставлено командой группы СКАЙ

"Композиция рассказывает о сожженных крыльях, которые лирический герой потерял от любви, но вера в жизнь сильнее любых потерь", – отмечается в релизе, предоставленном изданию "ГОРДОН" командой группы СКАЙ.

“Песня очень эмоциональная, и клип должен быть тоже таким, на грани, как говорится. Мы намеренно не заявляли крылья в клипе, потому что это было бы банально. Пусть фантазия зрителя дорисует необходимые фрагменты”, – прокомментировал премьеру фронтмен группы Олег Собчук.

На съемках клипа, режиссером которого стал Виктор Скуратовский, Собчук впервые сел за руль кроссового мотоцикла. Во время съемок артистку также пришлось работать на фоне горящей ткани, высота которой составляла 12 м.

"Крила” можно назвать самой экстремальной и впечатляющей работой за всю историю группы СКАЙ", – говорится в релизе.

"Эмоционально, пронзительно, изысканно, качественно", – оценили ролик подписчики YouTube-канала группы.

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Видео: СКАЙ / SKAI / YouTube