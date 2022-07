Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе

Музыканты The Chainsmokers Дрю Таггарт и Алекс Полл согласились принять участие в одном из первых рейсов компании, который состоится в 2024 году. Они запишут свое выступление внутри привязанной к стратостату герметичной капсулы, которая будет находиться примерно в 32 км от Земли.

По словам музыкантов, они рассчитывают, что новый опыт станет вдохновением для будущих проектов.

Контекст:

Группа The Chainsmokers получила известность в 2014 году после премьеры песни #Selfie.

Коллектив является обладателем премии American Music Awards и пяти премий iHeartRadio Music Awards.

Самые известные композиции The Chainsmokers – Closer, Paris, Don’t Let Me Down.