Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе

Музыканты The Chainsmokers надеются, что выступление в космосе вдохновит их на новые проекты Фото: thechainsmokers / Instagram

Музыканты The Chainsmokers Дрю Таггарт и Алекс Полл согласились принять участие в одном из первых рейсов компании, который состоится в 2024 году. Они запишут свое выступление внутри привязанной к стратостату герметичной капсулы, которая будет находиться примерно в 32 км от Земли.

По словам музыкантов, они рассчитывают, что новый опыт станет вдохновением для будущих проектов.