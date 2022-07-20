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20 июля, 2022
 
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Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе

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Музыканты The Chainsmokers надеются, что выступление в космосе вдохновит их на новые проекты
Музыканты The Chainsmokers надеются, что выступление в космосе вдохновит их на новые проекты
Фото: thechainsmokers / Instagram

Американская группа The Chainsmokers станет первым в мире музыкальным коллективом, который выступит с концертом в космосе. Об этом 18 июля в интервью Associated Press рассказал исполнительный директор компании по космическому туризму World View Райан Хартман.

Музыканты The Chainsmokers Дрю Таггарт и Алекс Полл согласились принять участие в одном из первых рейсов компании, который состоится в 2024 году. Они запишут свое выступление внутри привязанной к стратостату герметичной капсулы, которая будет находиться примерно в 32 км от Земли. 

По словам музыкантов, они рассчитывают, что новый опыт станет вдохновением для будущих проектов. 

Контекст:

Группа The Chainsmokers получила известность в 2014 году после премьеры песни #Selfie.

Коллектив является обладателем премии American Music Awards и пяти премий iHeartRadio Music Awards. 

Самые известные композиции The Chainsmokers – Closer, Paris, Don’t Let Me Down.

Теги: космос, концерт, музыкант, The Chainsmokers
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