  Группа ТІК выпустила зажигательную песню о любви и летнем отдыхе. Аудио

По словам Бронюка, девушки из "ассоциация Лилек" часто обращались к нему с просьбой написать трек в честь их имен Фото: tikband / Instagram

По словам фронтмена группы Виктора Бронюка, девушки из "ассоциация Лилек" часто обращались к нему с просьбой написать трек в честь их имен. И вот пазлы сошлись: пришла музыка, слова, аранжировка, отмечает он.

"Лілька" авторства ТІК – это песня о любови и прелестях летнего отпуска на берегу моря. Своеобразная горячая музыкальная смесь синти-попа и зажигательной гуцульской музыки.

"Карантин заставил нас долго находиться в изоляции. Иногда едва не приводил к депрессиям: не было полноценного общения, концертов... Но это позволило нам перезагрузить батарейки и создать легкую летнюю композицию. Любимая девушка, море, пиво, креветки – что может сделать мужчину счастливым? Если действительно любишь, тебе всегда будет хорошо рядом с ней. И конечно, ты будешь называть ее цветочком и куколкой. Потому что это самый прекрасный цветок в твоей жизни. Тем более когда ее имя – Лилия", – рассказывает Бронюк.

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Видео: MOON Records Audio / YouTube