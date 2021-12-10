  Группа ТОК презентовала новогодний клип – настроение трека прочувствуют даже те, кто окончил школу десятилетия назад. Видео

"Искры" – это четвертый сингл из будущего альбома группы, который идеально подходит для того, чтобы поселиться в любом новогодне-праздничном плейлисте. Все дело в особом, "каникулярном" настроении трека, которое прочувствуют даже те, кто закончил школу десятилетия назад", – говорится в релизе.

Участницы группы отметили, что в новой песне поклонники найдут "самые смелые мысли о том, как важно быть рядом с тем, кто тебе так дорог".

"Время быстротечно, поэтому нужно успеть сказать друг другу те важные слова, которые станут судьбоносными. Новый год – идеальный повод для этого", – презентовали композицию артистки.

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Видео: FAM MUSIC / YouTube