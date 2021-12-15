"Грядут великие перемены". 47-летняя жена мэра Кличко сменила прическу

На снимке жена Кличко запечатлена за рулем авто с новой прической – она укоротила волосы.
"Моя новая стрижка. Сколько себя помню, я всегда меняла прически. Бесконечное желание перемен – моя природа", – написала она.
Отвечая на комментарии фолловеров, Наталья Кличко отметила, что новая стрижка не сильно отличается от предыдущей.
"Я недалеко ушла от предыдущего образа. Наверное, все-таки люблю перемены, но не радикальные. Хотя кто знает, ведь грядут великие перемены, а с ними меняемся и мы, и наш образ", – заявила она, не уточнив, о каких переменах идет речь.
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Ранее жена мэра Киева выглядела вот так.
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Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).
Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.
Комментируя слухи о разводе с женой, Виталий Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.