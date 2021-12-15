"Грядут великие перемены". 47-летняя жена мэра Кличко сменила прическу

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году Фото: ЕРА

На снимке жена Кличко запечатлена за рулем авто с новой прической – она укоротила волосы.

"Моя новая стрижка. Сколько себя помню, я всегда меняла прически. Бесконечное желание перемен – моя природа", – написала она.

Отвечая на комментарии фолловеров, Наталья Кличко отметила, что новая стрижка не сильно отличается от предыдущей.

"Я недалеко ушла от предыдущего образа. Наверное, все-таки люблю перемены, но не радикальные. Хотя кто знает, ведь грядут великие перемены, а с ними меняемся и мы, и наш образ", – заявила она, не уточнив, о каких переменах идет речь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

Ранее жена мэра Киева выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)