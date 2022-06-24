  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька

Губерман: Возраст в разные времена, в разные часы, дни ощущается очень по-разному Фото: Игорь Губерман / Facebook

"Игорь Миронович, как вы ощущаете возраст? 86 – это много или еще терпимо?" – спросил у Губермана Гордон.

"Это ох...ительно много, батенька, чудовищно, – ответил поэт. – Но вы знаете, возраст в разные времена, в разные часы, дни ощущается очень по-разному. Иногда я себя чувствую 90-летним, совершенно дряхлым стариканом, никуда не годящимся. А иногда – такой лет 60 бодрячок".

По словам Губермана, ощущение возраста зависит "от настроения, количества и качества выпитого и компании, в которой выпивалось".

На уточняющий вопрос журналиста, посматривает ли он на девушек в коротких юбках, Губерман ответил утвердительно.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube