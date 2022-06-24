  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька

"Игорь Миронович, как вы ощущаете возраст? 86 – это много или еще терпимо?" – спросил у Губермана Гордон.
"Это ох...ительно много, батенька, чудовищно, – ответил поэт. – Но вы знаете, возраст в разные времена, в разные часы, дни ощущается очень по-разному. Иногда я себя чувствую 90-летним, совершенно дряхлым стариканом, никуда не годящимся. А иногда – такой лет 60 бодрячок".
По словам Губермана, ощущение возраста зависит "от настроения, количества и качества выпитого и компании, в которой выпивалось".
На уточняющий вопрос журналиста, посматривает ли он на девушек в коротких юбках, Губерман ответил утвердительно.
Губерман родился в 1936 году в Харькове. 6 июля ему исполнится 86 лет.
После школы поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, получил диплом инженера-электрика. Несколько лет работал по специальности, параллельно занимаясь литературой.
После института познакомился с Александром Гинзбургом, который издавал один из первых самиздатовских журналов "Синтаксис", начал в нем печататься.
В 1979 году Губермана арестовали по сфальсифицированному делу о покупке краденых икон, его приговорили к пяти годам лишения свободы и сослали в Сибирь. В 1987 году эмигрировал в Израиль.
Получил широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям, которые он называет гариками.