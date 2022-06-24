  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога

"Вы к помощи великого русского мата по-прежнему обращаетесь в своих произведениях?" – спросил у поэта Гордон.

"Ну, естественно, а х...ли мне еще делать? – сказал Губерман. – Но вы знаете, я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога. Думаю, что это готовность. И знаете, что интересно? Память стала намного хуже".

Губерман отметил, что многое уже забывает.

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Контекст:

Губерман родился в 1936 году в Харькове. После школы поступил в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, получил диплом инженера-электрика. Несколько лет работал по специальности, параллельно занимаясь литературой.

После института познакомился с Александром Гинзбургом, который издавал один из первых самиздатовских журналов "Синтаксис", начал в нем печататься.

В 1979 году Губермана арестовали по сфальсифицированному делу о покупке краденых икон, его приговорили к пяти годам лишения свободы и сослали в Сибирь. В 1987 году эмигрировал в Израиль.

Получил широкую известность благодаря своим афористичным и сатирическим четверостишиям, которые он называет гариками.