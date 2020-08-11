Губерман: Я был знаком с Гагариным. Всю команду их сейчас дико подвела Терешкова

Российский и израильский поэт Игорь Губерман в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что был знаком с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным.

"Отличный мужик. Вы знаете, я с ним был знаком", – сказал Губерман.

Он рассказал об обстоятельствах знакомства с космонавтом.

"Я был в журнале "Знание – сила", и туда приехал выступать Станислав Лем. Я обалдел от счастья. А потом я довольно удачно сострил, потому что мой приятель все время спрашивал Лема, что он заимствовал у Кафки. И я ему сказал: "Не кафкай". И это очень понравилось послу Польши в России, и он сказал, что я замечательно остроумен и что он меня приглашает в ресторан. А я наивный человек. А я в свитере рваном. Я думал, что это он меня приглашает, а он мою девку приглашал на самом деле. Сели мы в ресторане за стол – он стал за ней ухлестывать. А я от злости стал оглядываться вокруг – и вижу: сидит Гагарин. Представляешь себе?" – сказал поэт.

По словам Губермана, Гагарин сидел за столом с несколькими людьми, среди которых была его бывшая учительница.

"И я решил, что могу к нему подойти. Меня пытались остановить замечательные какие-то люди, под официантов одетые в белые рубашки, но они с места не двигались. Я сказал, что я иду к Лидии Александровне. Нет, как-то не так ее звали, но это неважно. Я подошел и с ней поздоровался. Я увидел Гагарина – я поздоровался, но ничего не сказал. И я вернулся и сказал этому польскому послу, что "вам слабо Гагарина пригласить в гости?". Он написал записку, официант ее отнес и к нам Гагарин подсел за стол. И я с ним чокнулся... Я совершенно сомлел от счастья. У него очень симпатичное, простецкое лицо и такая же замашка. По-моему, всю их команду сейчас дико подвела [бывший космонавт, депутат Госдумы РФ Валентина] Терешкова. Они хорошие люди, но старуха же ты, ну уже… Что же ты вылезаешь и подлость говоришь, пакость говоришь, глупость говоришь?" – отметил поэт.

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10 марта депутат Госдумы РФ от "Единой России" Терешкова предложила внести в законопроект об изменениях в конституцию РФ поправку об обнулении президентских сроков. Позже этот проект конституции был утвержден на референдуме и вступил в силу.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



