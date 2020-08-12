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Губерман: Когда воюет говно с говном, то неважно, кто победил

Российский и израильский поэт Игорь Губерман в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что людям нельзя выходить за свои профессиональные рамки. Делая это, они выглядят идиотами.

 
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Губерман: Они о своих некрологах не думают, потому что уверены, что будет чудовищный плач после их смерти и соответственные некрологи
Губерман: Они о своих некрологах не думают, потому что уверены, что будет чудовищный плач после их смерти и соответственные некрологи
Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com (архив)

Российский и израильский поэт Игорь Губерман в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал о своем отношении к деятелям культуры, которые поддерживали референдум по внесению поправок в конституцию России.

"Они о своих некрологах не думают, потому что уверены, что будет чудовищный плач после их смерти и соответственные некрологи. Это ведь объясняется психологами очень просто: человек существует в какой-то своей ипостаси, в которой он способен, в которой он образован, информирован, в которой он эрудит и эксперт. Но как только человек выходит за эти границы, он может оказаться чудовищным идиотом. Я таких знал. Очень способный поэт, например, изумительный художник. Но как только он оставляет холст и кисть и начинает разглагольствовать, он ничем не отличается от парикмахера и таксиста, которые, как известно, знают все на свете и все на свете могут объяснить. Поэтому я думаю, что людям нельзя выходить за эти границы, а их заставляют", – сказал Губерман.

По его словам, всем хочется вылезти за свои профессиональные рамки.

"Есть замечательная еврейская фраза "Настоящая еврейская мудрость состоит в том, чтобы делать выводы из ошибок, которые сделали люди по твоему совету". Давайте я сейчас найду вам стишок и просто про это прочту… Нет, я не могу его найти. Но в общем стих сводится к тому, что мы очень часто вот болеем от этой борьбы, но на самом деле, когда воюет говно с говном, то неважно, кто победил. Так что я просто на это не обращаю внимания", – отметил поэт.

Губерман: Я ужасно хорошо отношусь к Зеленскому. Читайте полную версию интервью

Губерман рассказал, что идею об обнулении власти президента РФ Владимира Путина воспринял как естественное продолжение его деятельности.

"Он не собирается уходить. Кроме того, что власть засасывает и ужасно хочется продолжать, просто невозможно прекратить, у него еще есть реальные страхи – он ведь ГБшник, – что его пришьют немедленно, еще не довозя до Гаагского суда. И он абсолютно прав: пришьют, совершенно точно. Причем, может, по распоряжению того же самого [главы Чечни Рамзана] Кадырова, который, как известно, путинский солдат, но солдаты часто стреляют в спину ефрейторам", – считает писатель.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. 3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Конституция, Рамзан Кадыров, Игорь Губерман
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