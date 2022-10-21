Хантингтон-Уайтли показала, как подросли ее дети от Стейтема

Подписывать фотографии модель не стала, а только поставила сердечко под постом.

У Хантингтон-Уайтли и ее гражданского мужа, британского актера Джейсона Стейтема двое детей: пятилетний Джек Оскар и почти годовалая дочь Изабелла.

Контекст:

Британский актер Джейсон Стейтем и модель Рози Хантингтон-Уайтли начали встречаться в 2010 году. В январе 2016 года пара обручилась. В начале лета 2017 года модель родила первенца – сына Джека Оскара.

В августе 2021 года Хантингтон-Уайтли объявила, что вскоре станет матерью во второй раз. 2 февраля 2022 года у Стейтема и Хантингтон-Уайтли родилась девочка, которую назвали Изабелла.