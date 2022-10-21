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21 октября, 2022
 
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Хантингтон-Уайтли показала, как подросли ее дети от Стейтема

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У супермодели Рози Хантингтон-Уайтли двое детей от актера Джейсона Стейтема
У супермодели Рози Хантингтон-Уайтли двое детей от актера Джейсона Стейтема
Фото: EPA

Британская модель и актриса, 35-летняя Рози Хантингтон-Уайтли показала, из чего состоит ее день. В своем Instagram она выложила подборку фото, среди которых были и снимки ее детей.

Подписывать фотографии модель не стала, а только поставила сердечко под постом.

У Хантингтон-Уайтли и ее гражданского мужа, британского актера Джейсона Стейтема двое детей: пятилетний Джек Оскар и почти годовалая дочь Изабелла.

Фото: rosiehw / Instagram
Фото: rosiehw / Instagram

Фото: rosiehw / Instagram
Фото: rosiehw / Instagram

Контекст:

Британский актер Джейсон Стейтем и модель Рози Хантингтон-Уайтли начали встречаться в 2010 году. В январе 2016 года пара обручилась. В начале лета 2017 года модель родила первенца – сына Джека Оскара.

В августе 2021 года Хантингтон-Уайтли объявила, что вскоре станет матерью во второй раз. 2 февраля 2022 года у Стейтема и Хантингтон-Уайтли родилась девочка, которую назвали Изабелла.

Теги: дети, семья, Рози Хантингтон-Уайтли, Джейсон Стейтем, модель
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