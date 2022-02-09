Жена Стейтема показала первое фото с новорожденной дочерью и раскрыла ее имя

"Изабелла Джеймс Стейтем, 02.02.2022", – подписала она публикацию, раскрыв имя новорожденной дочери и дату ее рождения.

Снимок Хантингтон-Уайтли собрал больше 600 тыс. лайков.

Контекст:

Голливудский актер Джейсон Стейтем и Хантингтон-Уайтли начали встречаться в 2010 году. В январе 2016 года пара обручилась. В начале лета 2017 года модель родила первенца – сына Джека Оскара.

В августе 2021 года Хантингтон-Уайтли объявила, что вскоре станет матерью во второй раз. 2 февраля 2022 года у Стейтема и Хантингтон-Уайтли родилась девочка.